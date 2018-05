Autore:

Giulio Scrinzi

SEMPRE CONNESSI La volontà di avvicinarsi ancora di più ai propri utenti ha spinto Shark helmets, azienda leader nella produzione di caschi moto, ad aprire una pagina Facebook della sua filiale italiana. Ricca di informazioni e aggiornamenti, questa sarà lo spazio dedicato a tutti gli appassionati del marchio per rimanere aggiornati su tutte le novità, per conoscere le disponibilità sul mercato italiano e il calendario degli eventi e per seguire da vicino i piloti Shark nelle maggiori competizioni mondiali.