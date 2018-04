Autore:

Giulia Fermani

IL CHIODO TORNA IN CITTA' La collezione Primavera-Estate di Segura riporta in strada un grande classico dell’abbigliamento da motocicletta. Indossata prima da Brando e poi portata orgogliosamente sulle spalle di Elvis e Andy Warhol, la giacca Perfecto compare nella nuova collezione Segura sotto il nome di Gomore. Stesso stile e caratteristiche tecniche ultra moderne rendono la nuova giacca in pelle Segura Gomore un perfetto esempio di neo-rétro.

LA GENESI DEL​ MITO Lo ha reso un’icona Johnny, il capo del Black Rebel Motorcycle Club interpretato da Marlon Brando nel film Il Selvaggio e ne ha ribadito il valore di simbolo eterno di ribellione James Dean, seduto su una Triumph in Gioventù Bruciata. La giacca in pelle, meglio nota come il “chiodo” in questione si chiamava Perfecto e usciva -nel 1928- dalla fucina creativa di Irving Schott.

SCHEDA TECNICA La giacca Segura Gomore del Perfecto riprende la tipica asimmetria della cerniera centrale inclinata e della tasca frontale trasversale sinistra. Corta - non supera il punto vita -come l’originale la giacca di nuova generazione è realizzata però in pelle di bufalo, più morbida e meno rigida rispetto a quella di cavallo scelta per il chiodo degli anni '20. Due cinghie sui fianchi sostituiscono, per una maggiore praticità ,la cintura originale e per migliorare il comfort sono state aggiunte cuciture trapuntate su spalle e gomiti, una fodera termica removibile e una fodera in rete fissa. Per la sicurezza garantiscono le protezioni su spalle e gomiti e la predisposizione per ospitare il paraschiena. La giacca Gomore è disponibile nei colori mattone o nero, e nelle taglie che vanno dalla S alla 3XL, al prezzo di 499,90 euro.