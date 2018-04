Autore:

Giulio Scrinzi

UNA GIORNATA NEL FANGO Se siete a caccia di emozioni forti in sella alla vostra moto da cross, allora l'appuntamento organizzato da Scott Italia è quello che state cercando. Si tratta dell'evento “Tutti in Pista” che prenderà il via domenica 22 aprile dalle 10 alle 16 presso la Pista Motocross Koala di Trofarello (TO), dove tutti gli appassionati potranno divertirsi e provare con mano i prodotti della collezione Motosports 2018, tra i quali le maschere Vision Series e Prospect Series.