TUTTI IN PISTA! Se siete appassionati delle due ruote artigliate e volete provare la collezione Motosports 2018 by Scott, allora non perdetevi l'appuntamento di domenica 25 febbraio presso la pista di motocross Koala a Trofarello (TO), che sarà aperta dalle ore 10 alle ore 16. In questa giornata, infatti, l'azienda a stelle e strisce organizzerà l'evento “Tutti in Pista”, nel quale sarà possibile indossare alcuni dei più celebri accessori prodotti dalla factory americana, tra cui le famose maschere Prospect. Per l'occasione sarà allestito uno spazio espositivo dove verranno presentati i prodotti e soprattutto dove ci sarà la possibilità di interfacciarsi con lo staff presente, sempre pronto a dispensare consigli e info tecniche.