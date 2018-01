Autore:

Danilo Chissalè

IL PARADISO DEL MOTOCILISTA Il Sardegna Gran Tour è un viaggio che vi permetterà di scoprire la Sardegna, mecca del moto turismo italiano, sia su asfalto si in off-road. Durante l'edizione 2018 del Motor Bike Expo verrà presentato il programma presso il padiglione 7 area MBT, l'evento è realizzato da due importanti realtà organizzative: Bike Village e Orizzonte. In campo dunque ci sono l’esperienza di Antonella Chiara e di Renato Zocchi e la loro profonda conoscenza del territorio sardo.

GRAN TOUR Il Sardegna Gran Tour si rivolge a tutti i motociclisti, siano essi amanti dell’asfalto o dello sterrato, desiderosi di condividere un’avventura dal nome antisonante, ma che aiuta a chiarirne lo spirito: puntare sulla qualità. Quella dei percorsi studiati ad hoc, delle migliori location, del supporto logistico, dell’assistenza…Il trasferimento da Milano a Livorno (1° tappa), previsto il 28 aprile, riserverà probabilmente una sorpresa (a livello di “doppio percorso”); da lì la traversata in traghetto fino a Olbia e poi 3 giorni intensi, 3 tappe incredibili, attraverso luoghi incantevoli e scenari mozzafiato tra mare e monti.

FUORISTRADA Il percorso off-road si svilupperà su strade asfaltate panoramiche e lunghi tratti sterrati alla portata anche dei neo-fuoristradisti e accessibili alla guida di mono e bicilindriche (crossover, maxi-enduro, enduro, tassellate vintage…).

O IN STRADA Il percorso stradale è turistico allo stato puro. 100% su asfalto, di conseguenza godibile sia in moto che in maxiscooter, passeggero compreso. Gli iscritti alle due categorie si ritroveranno, ogni giorno a metà tappa, per un ristoro “alla sarda”. Per partecipare bisogna essere muniti di navigatore GPS ed essere iscritti a un Moto Club per l’anno in corso.