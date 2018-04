Autore:

Giulio Scrinzi

EDIZIONE 2018 Manca poco al via dell'edizione 2018 del Sardegna Gran Tour, evento sostenuto dalla Federazione Motociclistica Italiana che scatterà dal 28 aprile al 1° maggio. Caratterizzato da quattro tappe con partenze da Milano e da Roma, è dedicato a tutti coloro che vogliono iniziare a praticare la guida fuoristrada con la propria maxienduro, crossover o moto stradale di peso superiore ai 150 kg.

LE TAPPE Le quattro tappe che lo compongono si distinguono per coloro che lo affronteranno con una moto stradale oppure con una da off-road. La prima è un trasferimento da Milano (Piazza Valle, Portello Casa Milan) oppure da Roma (piazzale di Honda Roma, via Tiburtina 1166) in modo da raggiungere il porto di Livorno e imbarcarsi verso la Sardegna. Il primo percorso è di 420 km con una variante aggiuntiva di altri 30 km per le moto da fuoristrada, il secondo, invece, è di 440 km. A seguire prenderà il via la seconda tappa (240 km) dal Golfo degli Aranci ad Alghero, contrassegnato dall’attraversamento di foreste, altipiani dall’aspetto lunare, zone caratterizzate da enormi pale eoliche, per poi scendere verso il mare. Qui inizierà la terza tappa (320 km) da Alghero ad Arbatax con la salita verso il Gennargentu, mentre l'ultima tappa, dalla lunghezza di 300 km, partirà da Arbatax per arrivare ad Olbia: qui i partecipanti potranno ammirare prima il paesaggio montano della Sardegna e poi quello marittimo, dove al Golfo degli Aranci li aspetterà di nuovo il traghetto per il ritorno a casa.

IL PACCHETTO ALL-INCLUSIVE Per partecipare a questo evento è previsto un pacchetto all-inclusive dal costo di 750 euro che comprende: la tassa di partecipazione, adesivi, pettorali e t-shirt ufficiali, assistenza medica e tecnica lungo il percorso, trasporto bagagli, tracce GPS, assicurazione RC, passaggio in traghetto A/R Livorno-Golfo Aranci (Olbia) per moto e pilota con sistemazione in cabina condivisa, 2 notti in hotel 4 stelle con trattamento di ½ pensione (cena + 1° colazione) in camera condivisa, 4 ristori lunch a metà delle tappe. Il costo per l'eventuale passeggero è di 400 euro.