Autore:

Danilo Chissalè

(FLAT) TRACK INSPIRED Con l’esplosione del fenomeno delle modern classic la giacca in pelle è tornata ad essere il vero simbolo distintivo del motociclista, se ci si vuol definire tale nel nostro guardaroba è un indumento che non può assolutamente mancare. La Nova Vintage di Rev’it interpreta il capo tecnico traendo ispirazione dalle giacche utilizzate sugli ovali polverosi delle piste di Flat Track adattandosi però alle esigenze dell’utilizzo quotidiano, dove praticità e vestibilità comfort sono sempre cose gradite.

STILE E PRATICO La Nova Vintage è ovviamente realizzata in pelle in pieno stile vintage, ma con dotazioni di sicurezza decisamente al passo coi tempi. La vestibilità è regolare. La praticità non è sacrificata a vantaggio dello stile, nonostante l'aspetto stiloso sono presenti molteplici tasche (molto comoda quella sull'avambraccio sinistro) e una pratica fodera interna estraibile. La doppia fodera rende utilizzabile il giubbotto in pelle anche quando si sfidano le rigide temperature invernali… all’aperitivo sarete i più cool anche d’inverno.

INVISIBILI Essendo un indumento tecnico ovviamente la Nova Vintage è dotata di tutte le protezioni del caso, nello specifico utilizza le protezioni SEESMART di livello 1 che garantiscono sicurezza, senza sacrificare lo stile, una volta in dosso sembra di non averle, addio alle armature degne di Robocop

COLORI, MISURE, PREZZI Acquistabile nello store on-line, la Nova Vintage è disponibile in quattro combinazioni cromatiche blue, nera e bianca, nera e verde, blu e nera al prezzo di 530 euro. Taglie dalla 46 alla 58.