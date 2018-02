Autore:

Giulio Scrinzi

TOUR 2018 Se volete toccare con mano la gamma 2018 dei caschi top di gamma Nolan oppure volete controllare che il vostro fedele compagno di viaggio sia in perfetta forma, allora lo Shop Tour organizzato dal gruppo Nolan è quello che stavate aspettando. Si tratta di una serie di eventi, sedici per l’esattezza, che prenderanno il via presso i migliori rivenditori italiani e nei quali saranno presenti l’apribile N100-5 e l’integrale racing X-Lite X-803 da provare su strada. Oltre a ciò ci saranno anche due tecnici a disposizione di tutti i partecipanti pronti a mettere in campo la propria esperienza per effettuare un check gratuito del loro casco e per fornire preziosi consigli per la corretta manutenzione durante la stagione motociclistica. Inoltre, chi acquisterà un sistema N-Com riceverà un omaggio veramente speciale. La prima tappa? Il prossimo 24 febbraio da Biker Store a Bari. Per tutte le altre, date un’occhiata al calendario!