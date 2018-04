Autore:

Giulio Scrinzi

OSPITI D'ECCEZIONE Dopo l'avvio di fine febbraio in quel di Bari, il Nolan Shop Tour proseguirà la propria attività nel mese di aprile con due tappe che prenderanno vita prima a Ferrara e poi a Pescara. La prima, prevista per il 7 aprile dalle 11 alle 12:30 presso il concessionario Motoland, permetterà agli appassionati di provare su strada i caschi top di gamma della collezione 2018, tra i quali l’apribile Nolan N100-5 e l’integrale racing X-lite X-803. Qui sarà presente anche lo staff del gruppo Nolan, che metterà in campo le proprie competenze per un check gratuito del casco, offrire assistenza all’acquisto o dare consigli per la corretta manutenzione. Ma non è tutto, perchè in quest'occasione ci sarà anche un ospite d'eccezione ad incontrare i propri fan: si tratta di Chaz Davies, pilota ufficiale del team Aruba.it Racing Ducati in SBK. Nel secondo appuntamento di aprile, previsto invece presso Faieta Motor a Pescara, sarà presente il nostro Danilo Petrucci, pilota MotoGP nel team OCTO Pramac.