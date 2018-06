Autore:

Giulio Scrinzi

RUOLO VITALE Dall'anno prossimo il Motomondiale vedrà l'introduzione della FIM MotoE World Cup, campionato in cui gareggeranno prototipi completamente elettrici. In questo contesto l'azienda italiana Dell'Orto è stata promossa da Dorna come Official Data Acquisition partner, un ruolo vitale che assolverà dal 2019 fino al 2021 per il primo triennio di collaborazione. Dell'Orto si occuperà di fornire le ECU, uguali per tutti, ma anche altri dispositivi elettronici come i data logger, l'intertial measurement unit e sensori da associare alle sospensioni, ai freni e alle gomme.

ANDREA DELL'ORTO "Nel prossimo futuro la mobilità sostenibile si baserà su una molteplicità di soluzioni che combineranno la propulsione elettrica con il motore termico e Dell’Orto vuole prendere parte a questa sfida. Infatti come nella Moto3 abbiamo puntato sui nuovi talenti, nella MotoE puntiamo sulle nuove tecnologie perchè siamo sempre pronti a raccogliere nuove sfide!”