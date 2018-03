Autore:

Danilo Chissalè

CI SIAMO Manca sempre meno all'inizio della bella stagione, la stagione delle moto s'intende. Quasi a sancirne l'inizio arrivano i Motodays 2018, giunti alla decima edizione.Il Salone di Roma dedicato agli appassionati del Centro e Sud Italia è in continua crescita, a testimoniarlo è il numero crescente di case che vi prendono parte in veste ufficiale, mettendo in mostra tutte le novità per la stagione.

AREE A TEMA Motodays non è solo una vetrina per i costruttori, produttori di abbigliamento ed accessori, infatti anche quest'anno è confermata la formula vincente delle aree tematiche. Tra i padiglione del Salone potrete trovare zone dedicate alla personalizzazione della propria due ruote, al mototurismo, alle moto vintage oltre alla frizzante area esterna dove testare la moto dei sogni o ammirare spericolati stuntman.

IN AUTO I Motodays si terranno, come da tradizione, presso la Fiera di Roma situata in Via Portuense, dal 8 al 11 marzo 2018. Per raggiungere la fiera in auto o con la propria moto dal Grande Raccordo Anulare l'uscita di riferimento è la 30 in direzione Fiumicino, mentre se provenite dal centro città prendete l'autostrada Roma-Fiumicino e uscite alla Nuova Fiera. Ad spettarvi troverete 5000 posti auto al costo di 5 euro al giorno.

MEZZI PUBBLICI La Fiera è ben raggiungibile anche con i mezzi pubblici, dalla Stazione Termini il collegamento con Fiera Roma è semplice ed economico. Prendere la LINEA B della metropolitana, scendere alla fermata PIRAMIDE (stazione Ostiense). Prendere quindi, la linea ferroviaria FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera Roma (treni ogni 15 minuti). Costo del biglietto 1 euro. Da Roma città: Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle Linee A e B della Metropolitana prendere la linea FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera di Roma. Tariffa euro 1,50. La Fermata Fiera Roma è direttamente collegata all’Ingresso NORD da una passerella coperta sopraelevata. L’Ingresso EST (a circa 1km di distanza) sarà invece raggiungibile grazie ad un servizio navetta gratuito.

ORARI I battenti di Roma Fiera apriranno alle ore 10 da giovedi a domenica, la chiusura invece è prevista alle ore 19 ad eccezione di venerdi, in cui gli appassionati avranno a disposizione un'ora aggiuntiva per ammirare le bellezze del salone. Le biglietterie rimarranno attive fino ad un'ora prima rispetto all'orario di chiusura della manifestazione.

BIGLIETTI I tagliandi d'ingresso saranno disponibili presso le biglietterie di Roma Fiera, oppure acquistandoli in prevendita on-line. I prezzi variano dai 12 euro per gli ingressi giovedi 8 e venerdi 9 marzo, mentre per l'accesso sabato e domenica la tariffa è di 16 euro. Sono presenti riduzioni per anziani, membri di moto club e possessori di tessera FMI. L'ingresso sarà gratuito per bambini al di sotto di 1,20 m, disabili e possessori dei tessera d'onore Roma Fiere. Non vi resta che recarvi a Roma.