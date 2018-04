Autore:

Giulio Scrinzi

SCONTI DI PRIMAVERA Con l'arrivo della bella stagione Moto Guzzi dedica a tutti gli appassionati una serie di promozioni sulla propria gamma 2018. Si tratta dell'appuntamento degli Eagle Days, che proseguirà fino al 31 maggio e riguarderà in particolar modo le V7 III, nelle nuove versioni Carbon, Milano e Rough oltre a quelle già presenti a listino, e le V9 Roamer e Bobber, tutte proposte a prezzi davvero interessanti.

MOTO GUZZI V7 III Per quanto riguarda la “settemezzo” dell'Aquila, i vantaggi ai nuovi clienti si quantificano in 300 Euro in meno sul prezzo di listino delle versioni Racer, Carbon, Milano e Rough. Una somma che potrà essere vista come sconto sul costo d'acquisto finale, sull'acquisto di eventuali accessori, come contributo di assicurazione o come supervalutazione dell'usato o rottamazione. Per le versioni Stone e Special, invece, i benefici in questione toccheranno addirittura quota 500 Euro.

MOTO GUZZI V9 Per i modelli della famiglia V9, invece, gli Eagle Days garantiranno ben 1000 Euro di vantaggi. Per saperne di più basterà recarsi dal 16 al 22 aprile per un grande porte aperte in tutti i concessionari aderenti.

OPEN STAGE Ma non è tutto, perchè oltre agli Eagle Days la Casa di Mandello del Lario proporrà il contest Open Stage, dedicato alla musica e che consente a tutte le band iscritte di mettere in moto il proprio talento. Un vero e proprio mix di motori, musica e performance live che vede protagonisti gli artisti con le loro esizibizioni e il pubblico. Per iscriversi a questo concorso è sufficiente recarsi presso i concessionari Moto Guzzi aderenti all’iniziativa: le band più votate potranno esibirsi live e giocarsi la possibilità di salire sul palco del Siren Festival, in programma a Vasto dal 26 al 29 luglio.