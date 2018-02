Autore:

Giulio Scrinzi

ENDURO ESTREMO Fino ad oggi le gare di Enduro Estremo sono sempre state disputate come competizioni a sé stanti, ma dal 2018 questa realtà, finalmente, cambierà faccia. Grazie alla collaborazione di un partner di grande esperienza come Metzeler e la Federazione Motociclistica Italiana, queste gare confluiranno nel Trofeo Metzeler Extreme Enduro FMI, composto da cinque delle più importanti e difficili prove della categoria in Italia.

IL CALENDARIO Il primo round sarà l’Hell’s Gate presso Il Ciocco (LU) del 10 febbraio 2018, a cui seguirà il famoso The Wall di Pietramurata (TN) in data 21 luglio 2018. Poi sarà il turno della terza prova, chiamata Black Hole e che si disputerà ad Abetone (PT) il 16 settembre 2018, mentre la quarta prova, la Rosas Hard Race di Narcao (CI) andrà in scena nella due giorni del 2-3 novembre 2018. L’ultimo appuntamento, infine, seguirà in data 18 novembre 2018, e sarà il Jokerextreme di Polcanto (FI). Ogni gara sarà organizzata direttamente dai Moto Club locali e sarà inserita nel calendario FIM Europe in modo che potranno parteciparvi piloti stranieri. Le licenze ammesse saranno quelle di tipo Elite, Fuoristrada, Amatoriale e Miniyoung.

MONTEPREMI Per quanto riguarda i premi in palio, il Trofeo Metzeler Extreme Enduro FMI 2018 premierà il vincitore di ogni singola gara con 1 set di pneumatici Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME, il secondo assoluto con 1 pneumatico posteriore dello stesso tipo in mescola Supersoft e il terzo assoluto con 1 pneumatico anteriore. Ci sarà poi l’estrazione di un vincitore aggiuntivo, che si potrà portare a casa 4 pneumatici Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME (2 anteriori e 2 posteriori). Infine, il pilota che si aggudicherà il Titolo di Campione di questa serie diventerà pilota ufficiale Metzeler per la prossima edizione di questo Trofeo, aggiudicandosi inoltre 1 set di pneumatici Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME a gara.

FRANCO GUALDI A proposito di questo Trofeo, ecco il commento di Franco Gualdi, Coordinatore del Comitato Enduro FMI: “Grazie alla collaborazione dei nostri Moto Club abbiamo deciso di dare vita a questo nuovo Trofeo. Fino ad oggi le gare di Hard Enduro sono sempre state a sé stanti, dal 2018 invece faranno parte di una competizione al termine della quale verranno assegnati dei titoli. Tutto ciò rappresenta un ulteriore passo avanti per la diffusione di questa disciplina in Italia. Sarà fondamentale il supporto di METZELER, un partner che ha sùbito dimostrato grande entusiasmo per questa iniziativa e al fianco del quale collaboreremo per l’intera stagione”.

DANIELE MALETTI A seguire, ecco le parole di Daniele Maletti, Racing Manager Metzeler Italia: “Siamo orgogliosi di poter annunciare la nascita del prestigioso Trofeo METZELER Extreme Enduro FMI, nato dalla collaborazione tra METZELER e la Federazione Motociclistica Italiana. L’Enduro Estremo ci ha visti pionieri dai giorni in cui questa specialità ha iniziato a prendere forma in Italia fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui è cresciuta al punto da creare, in collaborazione con la FMI, l’attesissimo Trofeo Metzeler Extreme Enduro FMI che vedrà i più grandi campioni sfidarsi per il primo titolo nazionale”.