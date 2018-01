Autore:

Giulio Scrinzi

TESTIMONIAL D’ECCEZIONE Manca pochissimo al debutto ufficiale della 40esima edizione della Dakar, il Rally Raid più importante e ambito al mondo. In questa competizione LS2 Helmets si schiererà in prima linea, grazie a un ambassador d’eccezione: si chiama Joan Pedrero ed è un pilota catalano che gareggerà sul difficile percorso tra Bolivia, Perù e Argentina portando in dote il nuovissimo casco off-road SUBVERTER MX470.

PRONTO ALLA SFIDA Joan Pedrero è nato a Canet de Mar (Catalogna) nel 1978 e affronterà la sua decima Dakar in sella alla Sherco 450 RTR 2018, un modello con il quale ha già fatto grandi cose nella scorsa stagione quando è arrivato secondo alla Baja Aragón, quarto al Merzouga Rally e ha vinto il prestigioso Panafrica Rally. Questo palmares, assieme a una condizione fisica e mentale al top, gli permetteranno di puntare ancora più in alto per quella che sarà la 40esima edizione della Dakar, in cui l’obiettivo prioritario sarà solamente uno: vincere.

GLI ALTRI TESTIMONIAL LS2 Nel Rally Raid più importante al mondo, inoltre, ci saranno anche altri ambassador del brand LS2: stiamo parlando di Marc Solà, che correrà in forza al Team Himoinsa Racing, e del nostro Livio Metelli, al via con i colori U.S. Leonessa d’Italia 1903 nella categoria malles moto.

JOAN PEDRERO “Sono davvero molto orgoglioso di rappresentare LS2 Helmets e, ancor più, di indossare alla Dakar 2018 il nuovo SUBVERTER MX470. Ho potuto testarlo in Marocco e la confidenza è stata immediata. Comodo, leggero, performante, molto ben aerato e non si muove in testa. SUBVERTER mi ha dato subito un grande senso di sicurezza. LS2 ha fatto un ottimo lavoro su questo casco, che ambisco a portare molto in alto nella sfida più importante per questo inizio 2018 al via tra pochi giorni”.

GIUSEPPE PORCU – CEO LS2 HELMETS “Con l’arrivo del nuovo SUBVERTER MX470, LS2 Helmets ha voluto individuare un Ambassador che potesse parlare al mondo fuoristrada oggi in forte espansione, un pilota in grado di interpretare al meglio le potenzialità di questo casco e di farle apprezzare a tutti i possibili fruitori. Joan Pedrero è molto forte, nel 2017 ha raggiunto obiettivi importanti ed è molto motivato verso nuovi traguardi per il 2018. E poi è di Barcellona, come il Brand LS2, quindi non potevamo trovare Ambassador migliore”.