CIMELIO Se siete amanti del rock inglese, magari fatto da quattro ragazzi di Liverpool, non potete mancare all’asta del 4 marzo di H&H Classic. Nella lista dei veicoli che verranno battuti all’asta figura anche una Honda Monkey Z50A K1 “Short Tail” appartenuta al frontman dei Beatles John Lennon.

COCCOLATA John Lennon l’acquistò nel 1969 per utilizzarla nella sua tenuta del Surrey, contea situata a sud-ovest di Londra, rivendendola successivamente nel 1971 a causa del suo trasferimento a New York. La piccola Monkey è finita in mani fidate, con l’ultimo proprietario che l’ha posseduta per ben 47 anni mostrandola in eventi e spettacoli.

IN REGOLA Nonostante le cure ricevute, la Honda Monkey di John Lennon non è stata restaurata per preservarne l’autenticità e l’originalità. Nel caso foste interessati all’acquisto potete stare tranquilli, la piccola Honda ha passato tutte le recenti revisioni e ha percorso pochissimi kilometri, solo 2.360.

ENORME POTENZIALE Gli addetti al settore nutrono molta attenzione verso questo cimelio, a confermare l’interesse ci sono le parole di Mark Bryan, responsabile delle vendite per il dipartimento motociclistico della casa d'aste: "Naturalmente siamo entusiasti di prendere in carico la commercializzazione e la vendita di questa moto, data la sua straordinaria provenienza". Non è la prima volta che una moto appartenuta ai Beatles viene messa all’asta, nel 2008 una Honda Monkey Z160 posseduta da John Lennon prima, e a Ringo Star poi, fu venduta per 30.000 sterline superando ampiamente il valore iniziale di 8.000 sterline. Visti i precedenti, se siete interessati all’acquisto preparate un assegno da almeno 30.000 sterline, questo è il prezzo previsto dagli addetti ai lavori.