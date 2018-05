Autore:

Giulio Scrinzi

LARGO ALLE VERDONE Se siete degli appassionati della Casa di Akashi, allora non perdetevi l'appuntamento dei Kawasaki Days 2018, una due giorni da passare in allegria tra tutti coloro che condividono la stessa passione “in verde”. Quest'anno saranno organizzati nel weekend 16-17 giugno presso l'Autodromo di Modena, dove ci sarà la possibilità di girare in pista con la propria moto, testare i modelli della gamma 2018 e, ovviamente, divertirsi con tutte le iniziative presenti sul posto.

OSPITI D'ECCEZIONE Per quanto riguarda i demo ride, saranno messe a disposizione le nuovissime Z900RS e Z900RS Cafè, la Ninja 400 e la potentissima Ninja H2 SX. Questi test saranno svolti all'esterno del circuito, dove invece l'ingresso è gratuito per tutti i tipi di moto. La possibilità di scendere in pista, invece, è riservata solamente alle due ruote di Akashi, delle quali ci saranno due portacolori d'eccezione che portano alto il nome della casa giapponese nelle competizioni internazionali. Stiamo parlando di Kenan Sofuoglu, presente sia sabato 16 che domenica 17 giugno, e di Tom Sykes, presente invece solo nella giornata di domenica. Entrambi saranno disponibili per foto e autografi, oltre a delle sessioni in pista con tutti gli appassionati.