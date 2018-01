Autore:

Giulio Scrinzi

CARATTERE AGGRESSIVO Avete in garage un Honda X-ADV e volete donargli un carattere ancora più aggressivo di quello che originariamente ha una volta uscito dalla fabbrica? Allora date un’occhiata allo scarico Evoxtreme prodotto da HP Corse: si tratta di un prodotto innovativo, capace di regalare al crossover dell’Ala Dorata una voce (e un’indole) assolutamente nuovi, oltre a migliorare le performance del motore a qualsiasi regime di giri.

PER TUTTI I GUSTI Il corpo silenziatore dell’Evoxtreme by HP Corse (da 360mm) è disponibile sia in acciaio satinato Silver (Euro 380,00) che nella versione Black (Euro 390,00), entrambi dotati dei raccordi per i collettori originali, mentre il fondello è in fibra di carbonio. Disponibile, inoltre, la variante Racing (lunga 310mm) al prezzo di Euro 360,00 (satinato chiaro) e Euro 370,00 (satinato nero): questa è sprovvista di DB Killer da 40mm, in vendita separatamente al prezzo consigliato di Euro 40,00.