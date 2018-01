Autore:

Danilo Chissalè

MAL D’AFRICA Le moto del momento sono senza dubbio le maxi-enduro come confermano i dati ANCMA, con i primi tre posti occupati da BMW R1200 GS, Honda Africa Twin e NC750 X. Ma l’enduro non viene insegnato nelle scuole guida, per affinare la tecnica del fuoristrada bisogna quindi rivolgersi a delle scuole specifiche, come la True Adventure Academy di Honda.

GRANDE SUCCESSO Fin dal 2016 Honda ha risposto a questa esigenza con la True Adventure offroad Academy, il programma di corsi di guida in fuoristrada pensato per soddisfare la voglia di sentirsi più sicuri su tutti i tipi di percorso che non prevedono l’asfalto sotto le ruote. Ogni corso ha permesso sia ai principianti che agli enduristi esperti di divertirsi in totale sicurezza. L’edizione del 2017 ha riscosso un grandissimo successo, durante 14 weekend, da febbraio a novembre, oltre 170 motociclisti hanno assaporato la soddisfazione di migliorare il controllo della moto in offroad e nel 2018 si replicherà con 18 date e la suddivisione tra principianti ed esperti, al fine di personalizzare il più possibile il corso.

COME PARTECIPARE Se tra i buoni propositi per il 2018 c’era migliorare la vostra capacità di guida in fuoristrada, sappiate che per partecipare ai corsi di guida in fuoristrada della True Adventure offroad Academy è necessario possedere una moto Honda della attuale gamma ‘Adventure’ (CRF1000L Africa Twin, Crosstourer, Crossrunner, NC750X, X-ADV, CB500X, CRF250 Rally, CRF250L) oppure possedere dei modelli di precedente generazione (XRV Africa Twin, Transalp, Varadero, ecc.). Chi invece non possiede una moto Honda o, pur possedendone una, preferisce partecipare al corso con una CRF1000L africa Twin della scuola, può richiederlo al momento della prenotazione pagando un sovrapprezzo rispetto alla quota con moto propria.

PREZZI La domanda sorge spontanea, quanto mi costa? Poco. Per il 2018 il prezzo al pubblico dei corsi True Adventure offroad Academy rimane invariato, 200 euro con moto propria, oppure 400 euro con l’Africa Twin della scuola.

LUOGO E DATE La True Adventure offroad Academy ha sede operativa a San Giorgio Piacentino, provincia di Piacenza, in viale della Repubblica 2. L’area tecnica è di ben 22 ettari e prevede una superficie dedicata agli esercizi fondamentali su un percorso 2 km, e un percorso di ol7 km per praticare le competenze di guida via via acquisite. Il secondo giorno di corso, poi, è interamente dedicato ad un entusiasmante escursione in fuoristrada di oltre 60 km. Come detto il corso si sviluppa su due giorni, sabato e domenica, la quota d’iscrizione non prevede il pernottamento ma includedue pranzi e una cena in agriturismo, personale preposto per assistenza meccanica, assistenza pneumatici, assistenza medica. La segreteria della scuola, su richiesta, può provvedere alla prenotazione del pernottamento in strutture convenzionate nelle vicinanze. Ecco il calendario dei corsi 2018:

STANDARD

- 10 e 11 marzo

- 7 e 8 aprile

- 5 e 6 maggio (Roma)

- 9 e 10 giugno

- 7 e 8 luglio

- 4 e 5 agosto

- 1 e 2 settembre

- 13 e 14 ottobre

- 10 e 11 novembre

EXPERT

- 24 e 25 marzo

- 21 e 22 aprile

- 19 e 20 maggio

- 23 e 24 giugno

- 21 e 22 luglio

- 25 e 26 agosto

- 22 e 23 settembre

- 27 e 28 ottobre

- 24 e 25 novembre

Per capire di cosa si tratta guardate il video