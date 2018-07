Autore:

M.A. Corniche

PRIMA IL DIVERTIMENTO Certo, unire l’utile al dilettevole è sempre piacevole. Ma, quando si unisce il dilettevole al dilettevole è ancora più piacevole. È quanto vi può capitare se partecipate al tour organizzato da Honda True Adventure Offroad Academy al Fonteverde Resort, uno dei Leading Hotel of the World della Toscana.

… E POI IL DIVERTIMENTO La prima parte dilettevole sono i tour organizzati con partenza da Fonteverde, dal suo palazzo mediceo del Seicento situato nel senese, a San Casciano de’ Bagni, con vista sulla Val d’Orcia. Circa 200 chilometri al giorno, il sabato e la domenica, tra strade sterrate e strade asfaltate alla portata di tutti, percorribili anche con il passeggero e senza necessità di gomme offroad. Si può partecipare con la propria Honda oppure con una delle moto messe a disposizione da Honda True Adventure.

FLESSIBILE Da programma, il percorso del sabato prevede circa 200 chilometri soprattutto su strade bianche mentre il tour della domenica percorre esclusivamente strade asfaltate. Ma non è detto: l’organizzazione non è rigida e, per esempio, al primo appuntamento del Tour Fonteverde 2018 di fine maggio ha soddisfatto le preferenze dei partecipanti, programmando due percorsi misti tra asfalto e strade bianche.

COCCOLATI È la prova del clima friendly che si vive ai Tour Fonteverde, quello di una allegra scampagnata tra amici. Ma con gli istruttori della True Adventure Offroad Academy sempre attenti a guidare e a seguire il gruppo perché tutto si svolga in sicurezza e senza pensieri, pronti anche a sostituire una gomma bucata a tempi da pit stop. A chi sta in sella non resta che concentrarsi sulla guida e godersi lo splendido paesaggio offerto dalla Val d’Orcia che, non per niente, è patrimonio tutelato dall’UNESCO. Anche il palato trova soddisfazione, con cene in albergo ma, soprattutto, pranzi che minano seriamente la prova costume.

STRA COCCOLATI Prova costume a cui vale la pena sottoporsi al ritorno in hotel. Fonteverde e la sua SPA sono pronti ad accogliervi con sette piscine termali interne ed esterne, idromassaggi, cascate, sauna, bagno turco, grotta di calore e il suo percorso Bioaquam. Centro fitness e percorso vita sono a disposizione per chi ha ancora energie dopo il tour in moto. Per i partecipanti l’ingresso è compreso nel prezzo.

DATE E PREZZI Veniamo ai prezzi. Il prossimo Fonteverde Tour 2018 è programmato per il primo fine settimana di ottobre, con arrivo il giorno 5 partenza l’8 per un costo a persona di 725 euro in camera doppia o 950 euro in camera doppia uso singola. Colazione, pranzo e cena sono inclusi così come il parcheggio e il WiFi. Se non si raggiunge Fonteverde con la propria moto e si desidera utilizzare una delle moto messe a disposizione da Honda True Adventure Offroad Academy, potendo anche provare tra le altre le nuove Africa Twin AdventureSport e l’X-ADV, si aggiungono 350 euro di noleggio. Attraverso la rete dei concessionari ufficiali Honda, chi desidera partecipare può ottenere tutte le informazioni e prenotare.