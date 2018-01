Autore:

Danilo Chissalè

PRESENTE! Anche Honda farà parte degli espositori che daranno vita alla decima edizione del Motor Bike Expo. La Casa dell’Ala Dorata esporrà tutte le novità previste per l’anno 2018: la nuova Honda Africa Twin Adventure Sports, endurona per i viaggi all’insegna dell’avventura, la Honda Gold Wing, vero must nelle moto da turismo ora più snella e dinamica, la gamma enduro con gli X-ADV protagonisti di personalizzazioni stravaganti e la nuova famiglia delle naked N.S.C (Neo Sports Cafe) con la Honda CB1000R a fare da capofila.

N.S.C PROJECT In un salone dedicato alle moto custom, heritage e alle cafe racer, il progetto N.S.C ci sta bene come il cacio sui maccheroni, le nuove naked marchiate Honda hanno un design fortemente ispirato alle moto che furono, reinterpretato in chiave moderna e con dotazione all’avanguardia. La più grande CB1000R ha rubato il cuore di tanti appassionati ad EICMA ed è pronta a ripetersi, insieme alle sorelline 300 cc e 125 cc, al prossimo Motor Bike Expo.

TURISMO E AVVENTURA Al fianco della gamma N.S.C ci saranno le novità 2018 per il turismo stradale e off-road, di quest’ultimo la Honda Africa Twin è la regina, specialmente in versione Adventure Sports, dedicata a chi ama viaggiare senza il vincolo dell’asfalto, grazie a tanti accorgimenti tecnici (sospensioni, sella, protezioni motore) e al nuovo serbatoio maggiorato. Al suo fianco potrete trovare il rinnovato X-ADV (ora con mappatura G che massimizza la trazione in fuoristrada), la NC750 X e lo scooter Integra, tutti dotati di traction control HSTC e disponibili in versione 35 kW, ideali per i possessori di patente A2.

L’AMMIRAGLIA La regina del Luxury Touring è lei da sempre: la nuova GL1800 Gold Wing ha fatto la dieta, ora è più compatta e leggera, con parabrezza elettrico e un equipaggiamento elettronico da ammiraglia a quattro ruote, con SmartKey e schermo TFT da 7” dotato di Apple CarPlay, oltre a 4 Riding Mode, controllo di trazione HSTC,assistenza alla partenza in salita e Start&Stop. Disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporticon retromarcia elettrica, sia con cambio DCT a 7 marce, vero cavallo di battaglia Honda, Airbag e Walking Mode per gestire i quasi 400 kg in fase di parcheggio.

HONDA AWARD Al Salone veronese, inoltre, saranno esposti i più belli X-ADV customizzati dai concessionari Honda: tecnica, fantasia e passione hanno dato vita a degli esemplari unici, che riescono ad esaltare la spiccata personalità del maxiscooter crossover. Le migliori preparazioni Honda verranno valutate da una giuria di esperti, i, composta da alcuni tra i più noti preparatori italiani, selezionerà la creazione che rappresenta il mix perfetto tra passione e fantasia. Al preparatore sarà assegnato l’Honda Award e riceverà in premio un X-ADV da customizzare, che verrà poi esposto nei principali saloni nel corso del 2018.