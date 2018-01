Autore:

Danilo Chissalè

COME LA VODKA Harley Davidson promette di rompere il ghiaccio, come la reclame di una famosa Vodka di qualche anno fa, allo Snowquake 2018, una rocambolesca gara di flat track… su ghiaccio! Quindici giornalisti del settore, provenienti da tutte le parti del globo, potranno lanciarsi sulle curve dell’Ice Rosa Ring di Riva Valdobbia in provincia di Vicenza e sfidare l’ex campione di MotoGP e Superbike Ruben Xaus.

FOLLIA INVERNALE La sfida si terrà nella cornice dello Snowquake il 17 gennaio. Lo Snowquake è una gara folle, sia per la difficoltà del tracciato, sia perché è aperta a qualsiasi tipo di moto e motociclista… con risultati decisamente stravaganti. L’unico requisito fondamentale per poter prendere parte alla competizione è dotare la propria moto di ruote chiodate, il numero di chiodi lo decidete voi. Che aspettate a svaligiare la ferramenta vicino casa?!

IL CONTEST Dopo un fantastico evento inaugurale – la gara Harley-Davidson Hooligan STT International Invitational Flat Track svoltasi in occasione della European Bike Week di Faaker See, in Austria, lo scorso mese di settembre – lo squadrone di specialissime Harley-Davidson Street Rod si sposta da una pista in terra a una su ghiaccio! Quindici rappresentanti accuratamente selezionati della stampa mondiale – in aggiunta all’ex stella del Mondiale Superbike e della MotoGP Ruben Xaus – saranno in gara, invitati ufficialmente da H-D, in occasione di SnowQuake

PAROLA DI CAMPIONE Le 8 stupefacenti Street Rod 750 Flat Track, realizzate e curate da IDP Moto, sono state convertite a specifiche da Ice Track con pneumatici Continental TCK80 da 500 chiodi, protezioni per le ruote anteriori e posteriori, conversione catena/pignone e una serie di modifiche di dettaglio che includono uno switch di spegnimento di sicurezza. Le Street Rod 750 in versione Ice Track sono state testate a fondo nello Stato di Andorra dallo stesso Ruben Xaus, che le ha dichiarate pronte per correre. C’è da fidarsi.

BUONA BASE Il modello Street Rod 750 ha ridefinito ciò che ci si può aspettare da una Harley-Davidson. È costruito per dare il meglio in città ma anche per fornire una eccitante esperienza di guida anche su altri tipi di strada. Il suo motore High Output Revolution X 750 sviluppa una vigorosa coppia su tutta la gamma media dei giri, elevata potenza in alto ed è abbinato a una ciclistica precisa ed efficace e a freni e sospensioni ottimizzati, il tutto sintetizzato in una posizione di guida aggressiva. E l’aspetto deciso è vestito in perfetto stile Harley-Davidson Dark Custom, con un’impostazione proiettata in avanti e pronta a entrare in azione.

IMPERDIBILE Si preannuncia uno spettacolo davvero interessante, e per non perdere nulla dell’emozione della gara, la società di produzioni televisive North One Television darà copertura integrale dell’evento con uno show che sarà diffuso il prossimo 7 febbraio alle ore 20 su ITV4. Uno speciale evento al Cafe Deus di Milano concluderà l’evento in serata.