Autore:

Giulio Scrinzi

OPEN DAY In occasione del 115esimo annivesario dalla nascita del brand Harley-Davidson, sabato 24 e domenica 25 febbraio tutte le concessionarie del marchio americano saranno impegnate nel tradizionale Open Day, in modo da far conoscere a vecchi e nuovi clienti l’offerta Harley e i valori su cui si basa la Casa a stelle e strisce.

GAMMA 2018 Chi vorrà, quindi, potrà provare le moto della gamma 2018, tra i quali i modelli Softail, quelli della linea Sportster e della linea Dark Custom, nonché i Touring Street Glide e Road Glide Special. Ci sarà l’occasione per dare un’occhiata anche alle formule per l’acquisto di una Street, di una Street Rod o di una Iron 883 pagando solo metà prezzo e il resto fra due anni, così come per apprezzare i nuovi capi d’abbigliamento 2018 (proposti nelle collezioni Genuine Motorclothes®, Garage e 1903) e tutte le novità della gamma accessori offerta dal catalogo Harley-Davidson® Genuine Parts & Accessories.

PRONTI A FESTEGGIARE L’Open day darà modo anche di organizzare tutti i festeggiamenti per il 115esimo anniversario del marchio Harley-Davidson, che in Europa culmineranno con una quattro giorni esclusiva in quel di Praga (Repubblica Ceca). Il “Porte Aperte”, di conseguenza, sarà un’ottima occasione per avere informazioni e fare proseliti per i viaggi che tutti i Chapter H.O.G. italiani stanno organizzando per unirsi ai festeggiamenti.