Autore:

Giulio Scrinzi

LIBERTÀ MADE IN HARLEY Se volete provare con mano la nuova gamma Harley Davidson 2018, allora non fatevi scappare gli appuntamenti del Freedom on Tour 2018. Si tratta di una serie di test ride che saranno resi disponibili a tutti gli appassionati in 26 tappe da marzo a luglio, allestite secondo la formula di un'unica giornata di prova oppure un intero weekend.

LARGO ALLE SOFTAIL In questo tour saranno presenti le nuove Softail 2018, tra le quali la Fat Boy, la Heritage Classic, la Low Rider, la Softail Slim, la Deluxe, la Breakout, la Fat e la Street Bob: 8 nuovi modelli con telaio più leggero ma allo stesso tempo più rigido, oltre al nuovo motore bicilindrico Milwaukee Eight 107 (da 1.745cc) e 114 (1.868cc). In aggiunta, i fan potranno provare anche i modelli della gamma Touring, della gamma Sportster e di quella Street.

COME ISCRIVERSI Per entrare a contatto con tutte le novità Harley Davidson 2018 basterà prenotare il proprio test ride, gratuito, direttamente al desk Harley. I turni, della durata di mezz'ora, saranno organizzati con degli apripista esperti davanti a tutti. L'unico requisito? Essere in possesso della patente A senza limitazioni e di abbigliamento consono per la prova.

IL CALENDARIO Ecco tutte le date dell'Harley Davidson Freedom on Tour 2018.