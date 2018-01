Autore:

Danilo Chissalè

REGGIMENTO Braking News, un esercito di Harley Davidson è in marcia verso i Motor Bike Expo 2018. Battute a parte, la presenza al salone di Verona di Harley Davidson sarà davvero massiccia, con stand presenti in due padiglioni: il numero 2 come da tradizione e, novità di quest’anno, il numero 4. Ciascuno dei due con caratteristiche ben distinte.

IL CLASSICO Lo stand principale, presso il padiglione 4, è dedicato al prodotto. Protagonista assoluta è la nuova gamma Softail MY2018, che si mostra al Motor Bike Expo 2018 nella sua completezza. In passerella, oltre al versatile e accattivante Sport Glide da poco svelato a Eicma, ci sono gli altri modelli Softail: Fat Boy, Heritage Classic, Low Rider, Softail Slim, Deluxe, Breakout, Fat Bob e Street Bob, tutti dotati del nuovo telaio, del motore euro 4 Milwaukee Eight e di un look innovativo, con dotazioni che proiettano nella modernità alcuni dei modelli più amati e iconici del mondo Harley. Oltre alla famiglia Softail ci saranno i modelli delle famiglie Street e Sportster che vantano un numero sempre crescente di estimatori soprattutto sul mercato italiano e la gamma Touring

THE BATTLE Il padiglione 2 sarà lo scenario della epica sfida Battle of the Kings 2018, il più grande concorso europeo di customizzazione promosso da Harley-Davidson®, che giunge alla sua quarta edizione sulla scorta di un successo sempre crescente. È annunciata la presenza di 44 special realizzate dai Customer delle concessionarie della rete italiana Harley, per le quali il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze dal 15 gennaio al 18 febbraio attraverso il sito online dedicato. L’obiettivo della sfida, secondo Harley, è mostrare ad appassionati e clienti come sia possibile ottenere, a un giusto prezzo, moto che corrispondano al proprio gusto e alla propria personalità, sfruttando con accortezza le possibilità offerte dal catalogo Harley-Davidson Genuine Parts & Accessories.

AREA RISERVATA Sempre all’interno del padiglione 2 gli appassionati del marchio potranno trovare lo stand H.O.G, dedicato ai soci del club (che anche quest’anno godranno di condizioni di ingresso al Salone agevolate), lo stand di Harley-Davidson Financial Services e lo stand dedicato agli Harley-Davidson Authorized Tours, programma rappresentato in Italia dall’agenzia Bikers American Dream, per tutti coloro che vogliono coronare il sogno di viaggiare sulle strade americane a cavallo di una Harley.