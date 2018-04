Autore:

Giulio Scrinzi

PASSIONE PER LA ROSSA Il Mondiale di MotoGP 2018 è iniziato e Ducati sta allestendo dei posti in prima fila per tutti gli appassionati del team ufficiale in cui corrono Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Queste Tribune Speciali saranno disponibili a tutti fan di Borgo Panigale per le tappe italiane del Mugello (2-3 giugno) e per quella di Misano (8-9 settembre), rispettivamente situate alla curva del Correntaio della pista toscana e in prossimità della prima staccata dopo il rettilineo nel circuito ubicato vicino alla Riviera Adriatica. Come assicurarsi quest'opportunità? Semplicemente acquistando il “Pacchetto Tribuna Ducati” nei Ducati Store o sul sito ufficiale Ducati, che garantisce il parcheggio moto custodito, il guardaroba, il maxischermo per seguire tutti i momenti delle gare e tanti gadget per diventare dei veri protagonisti del Motomondiale.