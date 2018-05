Autore:

Giulio Scrinzi

EDIZIONE 2018 Tutto è pronto per il grande raduno internazionale World Ducati Week 2018, che dal 20 al 22 luglio richiamerà appassionati della Casa di Borgo Panigale da tutto il mondo presso il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Una kermesse dove quest'anno saranno presenti tutti i piloti Ducati di oggi e di domani, per una festa all'insegna delle Rosse più veloci del mondo.

MOTOGP E SBK I piloti del team Ducati MotoGP, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, sono stati tra i primi a dare conferma della loro presenza. Assieme a loro ci sarà il collaudatore e protagonista del CIV Michele Pirro ma anche gli assi del Mondiale Superbike che corrono con le Panigale R del team Aruba.it Racing Ducati, vale a dire Chaz Davies, Marco Melandri e Michael Ruben Rinaldi. Ma non è tutto, perchè in aggiunta faranno divertire gli appassionati i piloti del team Alma Pramac Racing con Danilo Petrucci e Jack Miller, così come altri piloti privati come Tito Rabat, Xavier Simeon, Alvaro Bautista e Karel Abraham per la MotoGP, o Xavi Fores e Lorenzo Zanetti per la SBK. Dulcis in fundo, spiccheranno i Campioni Ducati del passato, tra i quali Casey Stoner, Troy Bayliss e Carlos Checa.