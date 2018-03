Autore:

Giulia Fermani

4 STAGIONI IN SALSA CAFE RACER Clover rivendica lo spirito anticonformista e ribelle dei motociclisti inserendo a catalogo un grande classico dell’outfit per le due ruote. La nuova giacca in pelle di agnello Clover Rebel è perfetta in sella a una Cafè Racer ed è utilizzabile per buona parte dell’anno grazie alla fodera termica interna e al gilet removibile.

SCHEDA, CARATTERISTICHE, PREZZO Clover Rebel è chiaramente un capo vintage, con pelle effetto invecchiato e taglio liscio. Disponibile in nero con inserti chiari lungo le maniche e sulle zip delle tasche sulla spalla ha un logo con drago fiammeggiante in rilievo. Completano l’offerta tre tasche esterne e protezioni da capo per mototurismo su spalle e gomiti e predisposizione per ospitare il paraschiena.

Taglie: da 48 a 60

Prezzo: 399, 90 euro