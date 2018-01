Autore:

Danilo Chissalè

PROTEGGERSI PREMIA Clover premia chi si protegge. In attesa di una legislazione che incentivi maggiormente i motociclisti a proteggersi o che almeno sgravi chi decide di farlo, Clover decide di non aspettare oltre, e per i primi 4 mesi del 2018, riserva a tutti gli estimatori del marchio una bella sorpresa.

SCONTI Essendo al momento l’accoppiata giacca con protezioni CE livello 2 + Sistema airbag CE livello 2 il sistema più efficace di protezione dai pericoli della strada a marchio Clover, a tutti coloro che decidono di proteggersi al massimo livello un incentivo in più a farlo: uno sconto immediato di 50 euro sul prezzo del sistema Airbag, fino a fine aprile, presso tutti i punti aderenti all’iniziativa. La promozione riguarda l’acquisto in contemporanea di una giacca + kit Airbag, ecco alcuni esempi:

GIACCHE 3 STRATI

- CROSSOVER-3 wp AIRBAG + sistema airbag KIT-OUT

- GTS-3 wp AIRBAG (man e lady) + sistema airbag KIT-OUT

GIACCHE 2 STRATI

- DAKAR wp AIRBAG + sistema airbag KIT-OUT

- VENTOURING-2 wp AIRBAG (man e lady) + sistema airbag KIT-OUT

L’AIRBAG Il suo attuale AIRBAG KIT-OUT è integrabile esternamente attraverso cinghie che entrano nella giacca attraverso apposite fessure che mantengono il kit sempre ancorato al corpo, anche quando gli strati interni vengono rimossi. Esso offre un tempo di attivazione pari a 0,08 secondi, il più rapido ad azionamento meccanico, una protezione maggiore di 6,4 volte rispetto ad un paraschiena CE di livello 2. L’energia di impatto viene ridotta di circa 35 volte e il valore medio di energia residua trasmessa durante i test è di 1.4 kN. La ricarica è effettuabile direttamente dall’utente ed ha un costo estremamente contenuto. Il KIT è prodotto in due misure per adattarsi alla gamma taglie della giacca.