GLI ANNI D'ORO Ah...i mitici anni '70, quelli sì che erano belli da vivere, e non è la frase di un nostalgico, chi vi scrive è nato negli anni dei giovani Biaggi e Capirossi, bensì un desiderio inespresso. Quelli erano gli anni in cui la passione vinceva sul business… Quando i piloti gentleman, quelli della "domenica" per capirci, erano tanti e Monza era l’approdo naturale della domenica mattina… Quando un amatore poteva correre in Superbike e perfino nel Motomondiale… Cioè… quando c’era Bruno Sacchi.

IL PERSONAGGIO Bruno è stato lo scopritore di molti motociclisti che da Milano hanno invaso le piste di tutta Europa. nel 1974 è sceso in pista per la prima volta con il team Fratelli Sacchi Corse per disputare il campionato 250 junior. E non ha più smesso. Dal suo negozio meneghino ha fatto scuola a tanti futuri campioni, dagli anni Settanta fino ai Duemila avanzati.

REVIVAL A raccontarci quel periodo mitico sarà proprio Bruno, mercoledi 27 giugno 2018, dalle ore 20.00, presso gli spazi di Motosplash. Ad accompagnarlo ci saranno i piloti che hanno corso con lui o per lui: Virginio Ferrari, Giovanni Bussei, Bruno Cirafici, Vittorio Iannuzzo, Water Tortoroglio, Luca Scassa, Max Temporali, Sandro Moro. A presentare la serata Nico Cereghini volto storico del motociclismo in TV nonchè primo pilota del Team Sacchi.