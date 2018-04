Autore:

Giulio Scrinzi

IN VIAGGIO SU DUE RUOTE Per tutti coloro che amano viaggiare con la propria due ruote, lo staff di Ciapa la Moto organizzerà un evento davvero imperdibile presso il proprio punto di ritrovo di Via Gardone 22 a Milano. Si tratta del Travellers Camp Urban, una serata allestita in collaborazione con Clover e Caberg e che prenderà vita alle ore 20 di mercoledì 11 aprile: una tappa che fungerà da antipasto all'evento vero e proprio previsto dal 25 al 27 maggio a Granara (PR), il primo di una serie di appuntamenti pensati per promuovere verso il pubblico cittadino i personaggi, le storie e le avventure vissute in giro per il mondo in sella. Durante questa serata verrà raccontata la genesi e il percorso di questo evento simbolo e, a seguire, il suo ideatore e creatore Donato Nicoletti salirà sul palco per descrivere con immagini e aneddoti la cavalcata in solitaria attraverso l’Asia effettuata a cavallo di una Harley-Davidson.