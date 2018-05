Autore:

Giulio Scrinzi

QUINTA EDIZIONE Il successo delle precedenti quattro edizioni ha convinto l'associazione motociclistica Ciapa la Moto a riprovarci di nuovo: giovedì 17 maggio alle 19:30 presso il Motosplash di via Gardone 22 a Milano, infatti, prenderà il via l'edizione 2018 del B.I.G. (Built In Garage), un concorso destinato a chi, in garage, ama spendere il proprio tempo nel rendere la propria moto, che sia una Cafè Racer o una Special, unica e originale.

COME PARTECIPARE In collaborazione con aMotoMio.it e con la partnership dei marchi Shark, Bagster, Segura, Mjus-RBL e Capit, questo concorso permetterà di partecipare a chiunque abbia realizzato una moto personale, unica e speciale. Per iscriversi basterà mandare una mail a questo indirizzo entro il 10 maggio 2018 indicando tutti i propri dati e quelli della due ruote che dovrà essere portata alla serata del 17 maggio. Tra tutte le candidature verranno selezionate 27 moto e 10 Moped (nuova categoria riservata a motorini su base classica come i vari Ciao, Garelli, Peugeot...), le quali saranno sottoposte a una giuria, composta da Direttori delle più blasonate riviste del settore, che stabilirà il podio. Cosa si vincerà? I premi previsti saranno destinati alle prime tre moto classificate, al miglior Moped, alle moto “Fuori Concorso” e a quella che incarna meglio lo spirito del sito aMotoMio.it.