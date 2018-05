Autore:

Danilo Chissalè

VITA SPERICOLATA Non sembra esserci pace per l’agente della CIA Ethan Hunt, interpretato dal leggendario Tom Cruise. Dopo 22 anni di onorata carriera dovrà ancora salvare il mondo da malvagi criminali senza scrupoli, per raggiungere lo scopo sfreccerà a tutta velocità in sella a moto marchiate BMW.

BINOMIO VINCENTE Al buon Tom le moto bavaresi piacciono e non poco, in “Mission: Impossible Rogue Nation” si lanciò in un inseguimento in sella ad una S1000 RR talmente adrenalinico che al cinema ho grattato anche io il ginocchio sulla moquette (siccome sono bravo troverete il video nella gallery). Nel prossimo capitolo la protagonista sarà la BMW R nineT, con attrice non protagonista la BMW R1200GS. L’accordo tra la produzione e la Casa dell’Elica prevede la fornitura completa dei veicoli, troviamo ad esempio: una BMW serie 5, una F800GS, R1200RT della polizia e tanti altri veicoli utilizzati per dei camei.

IL CAST Al fianco dell’inossidabile Tom Cruise troviamo un cast di tutto rispetto: Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Alec Baldwin, Sean Harris e Michelle Monaghan, sono new entry della truppa invece Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett.

QUANDO Lo scorso febbraio sono stati diffusi due teaser trailer, il poster ufficiale ed il trailer esteso, adesso ne è stato rilasciato un altro da Paramount e Skydance. Le prime critiche sembrerebbero essere positive, in Italia uscirà nelle sale cinematografiche il 30 agosto. Nel frattempo guardatevi il video… e mettete il casco che non fa male.