Autore:

Danilo Chissalè

DREAMING USA C’è stato un tempo in cui, per lo più negli USA, il caschetto tipo “scodella” era quasi d’obbligo alla guida di una custom o di una H-D. In europa le regole imposte dall’uso del casco non permettevano di omologare questa tipologia di modello. Bell con lo Scout Air trova l’inghippo e propone un demi-jet pronto a essere acquistato anche sul mercato italiano con la sua omologazione ECE in bella vista. La caratteristiche vincente? il peso: 900 grammi la taglia “M”. Risultato raggiunto utilizzando per la calotta un mix di fibre composite (Tri-Matrix), lavorate con un’innovativa tecnica di modellazione che permette, in abbinamento al guscio interno in EPS, di raggiungere un fit davvero convincente.Dal punto di vista del look, lo Scout Air è prodotto al momento in tre varianti tinta unica e prevede due differenti lunghezze di frontini, da fissare a pressione, e una visiera, venduta come accessorio optional, utile come alternativa all’occhialone.

PREZZO: 149 euro

TAGLIE: XS-XXL