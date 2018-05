Autore:

Giulia Fermani

BORSONE TUTTOFARE Stavo scrivendo un pezzo sul borsone Alpinestars XL Transition Gear Bag, questa mattina, quando un corriere ha bussato alla porta della redazione e -magia- me lo sono trovato davanti in...Nylon e pannelli di rinforzo in Poliestere 600D. Questo per dirvi: fidatevi di quello che vedete nelle foto, le ho fatte io ed è davvero eccezionale come sembra.

SCHEDA TECNICA Nero, semplice nelle linee e compatto all'esterno, Alpinestars XL Transition Gear Bag non sembra un bagaglio per grandi carichi...finché non lo apri, e allora,sorpresa: c'è spazio per ospitare un cane di media taglia! Si scherza, ovviamente, ma solo sul cane non sulle dimensioni. I suoi 88 litri di capacità (dimensioni: 96 x 46 x 43cm) consentono infatti di stivare tutta l'attrezzatura di un qualunque sport all'aperto, dallo snowboard al motocross, casco compreso, che ha uno scomparto ad hoc, con borsa interna in lana.​ La base è rigida con binari di scivolamento esterni e, per facilitarne il trasporto, sono state aggiunte rotelle, una maniglia telescopica, una cinghia a spalla e varie maniglie morbide. Completano l'offerta pannelli traforati, prese daria aggiuntive sulle tasche, un tappetino estraibile in cerata impermeabile e finiture e strisce catarifrangenti ad alta visibilità.

LO SPAZIO INTERNO Oltre allo scomparto casco, Alpinestars XL Transition Gear Bag offre una borsa per stivali realizzata in materiale cerato impermeabile anti fango, tre tasche esterne sul lato destro per guanti, occhiali e oggetti vari, una grande tasca aggiuntiva sulla sinistra, con organizer in mesh e lati e paratie interne imbottiti. Paratie rimovibili per creare un un solo, grande, scomparto interno. Prezzo: 234.85 euro