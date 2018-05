Autore:

Simone Dellisanti

IL CAPITANO Sébastien Loeb pilota Peugeot Team Hansen ha portato la sua Peugeot 208 WRX sul podio, con la terza posizione, per la quarta volta consecutiva nelle quattro gare fino ora disputate nel mondiale FIA Rallycross 2018, confermando la sua regolarità e la sua velocità dall’inizio della stagione. A Silverstone, davanti a più di 30.000 spettatori, consolida il suo 2° posto nel Campionato Piloti. Sébastien Loeb, vincitore del WRX in Belgio 2 settimane fa, è stato protagonista in un week-end inglese molto concreto. Dopo due secondi posti nelle manche di qualificazione ed una vittoria nella semifinale, il 9 volte Campione del Mondo WRC non ha allentato il ritmo nei 6 giri dell’ultima gara, nonostante una cattiva partenza che aggiunge ancor più valore al risultato finale: 3°

IL PICCOLO GRANDE KEVIN Kevin Hansen fa segnare una svolta nella sua carriera a Silverstone questo week-end perché arriva in finale per la prima volta in questa stagione. Il componente più giovane della squadra piloti ha messo in evidenza tutto il suo potenziale, dal rettilineo di partenza fino all’arrivo. È 6° al termine di una finale movimentata, caratterizzata da una foratura causata dal grande salto presente a Silverstone che gli ha impedito di esprimersi al 100%.

SFORTUNA! Il talentuoso Timmy Hansen ha dimostrato, ancora una volta, il suo grande talento nel WRX, ma ha avuto sfortuna sul mitico circuito inglese. Molto competitivo sin dall’inizio della gara, ha ottenuto ottimi risultati nelle manche di qualificazione, soprattutto con una vittoria nella Q2; purtroppo, una foratura capitatagli nella semifinale lo ha costretto al ritiro, subito dopo la partenza. Finora, lo svedese è l’unico pilota ad avere vinto una manche di qualificazione in ogni gara del World RX 2018.

AVANTI TUTTA Con almeno una Peugeot sul podio in ogni gara, dall’inizio del campionato di questa stagione, il Team Peugeot Total ottiene risultati positivi ed è 3° nella classifica provvisoria del Campionato Team – a 1 punto dal 2°. Sébastien Loeb consolida il suo 2° posto nel Campionato Piloti provvisorio.