Autore:

Simone Dellisanti

LA PROVA DELLA TERRA Dall’asfalto della Corsica, gestito brillantemente a inizio aprile, alla terra lusitana, le sfide per C3 R5, nuovo prodotto di punta di Citroën Racing, saranno diverse ma con lo stesso obiettivo: Stéphane Lefebvre e Gabin Moreau dovranno dimostrare che la vettura ha il potenziale per diventare il nuovo riferimento su questo fondo

IL DIRETTORE Pierre Budar, Direttore Citroën Racing “Dopo un debutto positivo della C3 R5 sull’asfalto corso, è il momento di dimostrare il suo potenziale su terra, davanti a una concorrenza ancora numerosa. Con una geometria degli assali specifica per ognuno dei due fondi, ha avuto un’ottimizzazione senza precedenti nel mondo della competizione clienti. Stéphane e Gabin hanno le carte in regola per fare un’ottima impressione a un pubblico di specialisti, sempre molto entusiasti. Conoscono bene l’auto, perché hanno partecipato a gran parte del suo sviluppo, anche in versione terra, e si sono sempre dimostrati competitivi in questo rally”.

IL PILOTA Stéphane Lefebvre “È un rally che mi piace molto, e del quale ho ricordi positivi. Corrisponde al mio stile di guida, con Speciali rapide, naturali, che richiedono una guida istintiva. Ho anche una buona esperienza, visto che ho partecipato ad ogni edizione, dal suo spostamento a Porto. Senza pensare al mio risultato in Corsica, ora voglio ripartire con il piede giusto. Questo non vuol dire che avrò maggiore pressione, perché questa è spesso la prima causa di errore, ma voglio disputare un buon rally. Anche perché la C3 R5 versione terra è progettata molto bene, e prima della partenza della gara avrà completato due giorni di prove, in modo da essere preparata al meglio”. Numero di partecipazioni alla prova: 4 Miglior risultato: 13° (2017)

PROGRAMMA RALLY DEL PORTOGALLO

(GMT+1) GIOVEDÌ 17 MAGGIO 07.30: Shakedown (Paredes) 18.10: Partenza (Guimaraes) 19.03: PS 1 – Lousada (3,36 km) 20.00: Parco chiuso (Exponor)

VENERDÌ 18 MAGGIO 07.45: Assistenza A (Exponor – 19') 09.15: PS 2 – Viana Do Castelo 1 (26,73 km) 10.20: PS 3 – Caminha 1 (18,11 km) 10.53: PS 4 – Ponte De Lima 1 (27,54 km) 13.40: Assistenza B (Exponor – 34') 15.25: PS 5 – Viana Do Castelo 2 (26,73 km) 16.30: PS 6 – Caminha 2 (18,11 km) 17.03: PS 7 - Ponte De Lima 2 (27,54 km) 19.03: PS 8 – Porto Street Stage 1 (1,95 km) 19.28: PS 9 – Porto Street Stage 2 (1,95 km) 20.10: Flexi assistance C (Exponor – 49')

SABATO 19 MAGGIO 07.15: Assistenza D (Exponor – 19') 09.08: PS 10 – Vieira Do Minho 1 (17,50 km) 09.46: PS 11 – Cabeceiras De Basto 1 (22,22 km) 11.05: PS 12 – Amarante 1 (37,60 km) 13.00: Assistenza E (Exponor – 34') 15.08: PS 13 – Vieira Do Minho 2 (17,50 km) 15.46: PS 14 – Cabeceiras De Basto 2 (22,22 km) 17.05: PS 15 – Amarante 2 (37,60 km) 19.00: Flexi assistance F (Exponor – 49')

DOMENICA 20 MAGGIO 07.00: Assistenza G (Exponor – 19’) 08.35: PS 16 – Montim 1 (8,64 km) 09.08: PS 17 – Fafe 1 (11,18 km) 09.36: PS 18 – Luilhas (11,89 km) 10.35: PS 19 – Montim 2 (8,64 km) 12.18: PS 20 – Fafe 2 Power Stage (11,18 km) 13.50: Assistenza H (Exponor – 14’) 14.20: Arrivo (Matosinhos)