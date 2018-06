TOYOTA VOLA E' di Jari-Matti Latvala il miglior tempo nelle prove libere, anche dette Shakedown, del Rally Italia Sardegna 2018 facendo segnare il tempo di 1’53”9. Il pilota della Toyota Yaris Wrc è stato il più veloce nello Shakedown disputato questa mattina a Olmedo. “La vettura va molto bene – ha detto il pilota finlandese – ed io sono soddisfatto del set up. Sarà una gara difficile, vedremo quando inciderà la pioggia durante la gara, per noi è uno svantaggio, mentre nello Shakedown alla fine non ha cambiato di molto le condizioni, il grip era ottimo”.

HYUNDAI INSEGUE Sembra aver imbroccato il giusto set up della sua Hyundai I20 Coupè WRC 2018 anche Hayden Paddon che ha chiuso in seconda posizione con soli otto secondi d gap dal leader della classifica cronometrata.

UN PO' DI PROBLEMI Da sottolineare che al primo giro sulla terra umida Ogier su Ford, Suninen anche lui su Ford e Mikkelsen su Hyundai i20 Wrc sono usciti larghi danneggiando le loro vetture, riparate in seguito al parco assistenza. Il norvegese tra l’altro ha anche bucato due volte, così come il suo connazionale Ostberg su Citroen C3 Wrc che ha preso il posto del licenziato Kris Meeke.

CLASSIFICA SHAKEDOWN

1. Latvala in 1’53”9

2. Paddon a 0”8

3. Lappi, Tanak e Neuville a 0”9

6. Ogier a 1”4

7. Evans a 2”2

8. Suninen a 2”8

9. Mikkelsen a 3”2

10. Breen a 3”6