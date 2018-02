Autore:

Simone Dellisanti

TOP Ritorna, questo weekend, il mondiale WRC 2018 e lo fa sulla neve della Svezia per il secondo appuntamento della stagione. I giochi si sono aperti già oggi con lo shakedown di Skalla (un percorso di 6,86 chilometri) dove Thierry Neuville, a bordo della sua Hyundai i20 Coupè, è riuscito a strappare il miglior tempo con un 4'17"3.

RE DELLA NEVE Dietro di lui si posiziona la sorpresa della giornata, ossia la new entry in casa Citroen: Mads Ostberg, capace di portare la Citroen C3 WRC Plus al secondo posto a soli tre decimi di ritardo dalla vetta. Chiude la top 3 il campione del mondo Sebastien Ogier sulla Ford Fiesta WRC con un tempo di 4'18”1.

IN LOTTA Quarta posizione per la Citroen di Meeke, punta di diamante della scuderia francese, a bordo della C3 WRC che ha preceduto Ott Tanak. Il pilota della Toyota Yaris sta mostrando, PS dopo PS, di essere un pilota dal talento cristallino. Il suo tempo, molto vicino ai primi, ha fermato il cronometro sui 4'18"7. Sesta posizione per Andreas Mikkelsen, al volante della seconda Hyundai i20 Coupè che ha anticipato Latvala (Toyota - 4'19”0) e Breen (Citroen - 4'19”1)

PRIMI 10 Chiudono la top 10 i piloti della Ford Fiesta WRC del team M-Sport con il 9° e il 10°crono: Suninen (4'19”2) e Evans (4'19”3).

LA CLASSIFICA DELLO SHAKEDOWN