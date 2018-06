IL NUOVO PILOTA Citroën ha deciso di investire sul lavoro fatto in occasione dei tre rally già effettuati in questa stagione con Mads Ostberg. Ora è ufficiale Mads sarà fino alla fine della stagione il pilota ufficiale del team Citroen Racing affiancherà il giovane pilota Craig Breen sulla seconda Citroen C3 WRC ufficiale iscritta al mondiale WRC 2018. Mads Ostberg sarà arruolato per i rally di Finlandia (26-29 luglio), Germania (16-19 agosto), Turchia (13-16 settembre), Gran Bretagna (4-7 ottobre) ed Australia (15-18 novembre). Come previsto dal programma di Citroen Racing, Sébastien Loeb utilizzerà comunque una seconda C3 WRC in Spagna (25-28 ottobre), per il suo terzo impegno dell’anno nel WRC, dopo quelli in Messico e in Corsica. Mentre il veterano driver Khalid Al Qassimi sarà alla guida di una terza C3 WRC in Finlandia, Turchia e Spagna.

MAD MADS Sesto in Svezia, nonostante il poco tempo trascorso con la nuova auto, poi ancora sesto in Portogallo, il trentenne norvegese ha ottenuto la quinta posizione in Sardegna. Un buon risultato per il suo primo rally su terra. Ostberg ha anche dimostrato una buona capacità di reinserimento in un team che conosceva bene, con cui ha collaborato nel 2014 e nel 2015, con sette podi all’attivo. Per quanto riguarda i restanti cinque rally del calendario, mentre la Turchia sarà nuova per tutti, Ostberg ha il vantaggio di essere già salito sul podio in Finlandia (3° nel 2013 e nel 2015) e in Gran Bretagna (2° nel 2011, 3° nel 2014), e ha segnato le migliori performance in Germania e in Australia, rispettivamente con un quarto (2012) e un quinto (2013) posto, a dimostrazione della sua capacità di essere competitivo su ogni terreno.