Autore:

Simone Dellisanti

RALLY PORTOGHESE Il WRC 2018, il campionato del mondo rally fa tappa in Portogallo per la prova più importante di tutta la stagione. Il Portogallo è uno dei rally che i piloti sognano di aggiungere un giorno al loro palmares, sia per il grande entusiasmo del pubblico sia per la bellezza delle prove speciali.

IL TEAM ROSSO Citroën Total Abu Dhabi WRT si prepara all’entusiasmante sesto appuntamento della stagione dopo aver lottato a lungo nelle prime posizioni nella scorsa edizione, Kris Meeke ha già dimostrato quest’anno di sentirsi a proprio agio su terra con la Citroen C3 WRC. Dopo il terzo posto in Messico, ha mancato il gradino più basso del podio in Argentina a causa di una foratura. Ma ora vuole salire sul podio, contando anche sulla recente modifica apportata all’assale posteriore della C3 WRC.

RIVALSA Craig Breen, con il promettente quinto posto dello scorso anno sulla PS a nord di Porto e lo scratch ottenuto dopo una lotta serrata il venerdì, è deciso ad alzare la posta nella gara di questo week end. L’interessante decima posizione che lo aspetta alla partenza del primo giorno rappresenta una buona premessa per il proseguo della sua gara. Mads Ostberg, rientrato nel team dopo aver provato la C3 WRC in Svezia, con un incoraggiante sesto posto, vanta l’esperienza e la regolarità necessarie a fare bene e partirà dodicesimo il primo giorno.

IL PERCORSO Prima di affrontare domenica la celebre gobba di Fafe, posizionata poco prima dell’arrivo e che suscita puntualmente l’entusiasmo della folla, occorre superare tutta una serie di tratti cronometrati. Crono dal fondo instabile, che formano solchi sempre più profondi man mano che passano le auto, e che possono riservare qualche sorpresa, in particolare al secondo passaggio. Con un percorso invariato rispetto al 2017, gli habitué del campionato possono contare in generale su una conoscenza del terreno simile e ciò renderà la bagarre ancora più interessante.