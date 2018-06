NUOVO PILOTA Mads Ostberg affiancherà Craig Breen sulla seconda Citroen C3 WRC per i rally di Finlandia (26-29 luglio), Germania (16-19 agosto), Turchia (13-16 settembre), Gran Bretagna (4-7 ottobre) ed Australia (15-18 novembre), i prossimi rally in programma per il mondiale WRC 2018.

PIERRE BUDAR Direttore di Citroën Racing “Al momento siamo in fase di ricostruzione, e anche se il 2019 è già nei nostri pensieri, dobbiamo prima concludere la stagione in corso nel miglior modo possibile. Ora, Mads, vista la sua esperienza con le prove del campionato e con la C3 WRC, potrebbe permetterci di proseguire con tranquillità. È un pilota regolare, come dimostra la collezione di posizioni d’onore che conquista in quasi tutte le prove. E la sua integrazione nel team è riuscita perfettamente”.

MADS OSTBERG “Sono felice di questa occasione per continuare il rapporto con Citroën Racing. È stato davvero un piacere ritrovare il team in questi primi tre rally, dopo una prima collaborazione di qualche anno fa. Sono onorato per la fiducia che il Marchio e Pierre mi hanno dato. Farò del mio meglio nei prossimi appuntamenti, soprattutto perché ora inizio a conoscere meglio la C3 WRC, e perché gareggiamo in Finlandia, la mia tappa preferita della stagione. Sono sicuro che abbiamo tutte le carte per ottenere buoni risultati nelle prossime cinque gare”.