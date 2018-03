Autore:

Simone Dellisanti

VITTORIA Sebastien Ogier ha vinto il rally del Messico per la quarta volta, conquistando punti importanti per la classifica piloti. Il pilota francese, campione in carica, ha siglato la sua quarantaduesima vittoria in carriera ma solo la seconda in questa stagione del WRC del 2018. Ogier ha vinto distanziando i suoi avversari di 1 minuto 13.6 secondi, dopo aver dominato le calde strade sterrate che si snodano tra le montagne del Guadalajara.

CHE RIMONTA Ogier ha costruito la sua vittoria nella giornata di sabato, quando ha dato prova della sua forza risalendo dalla quinta alla prima posizione, evitando problemi tecnici alla sua Ford Fiesta ed errori di guida. "Il Messico è un posto speciale per me" ha dichiarato Sebastien Ogier. "Sette podi e quattro vittorie. Sapevo che questo fine settimana sarebbe stato difficile, ma non ci siamo mai arresi".

LOTTA PER IL PODIO Se Sebastien Ogier sorride dopo questa tappa messicana, Kris Meeke, pilota della Citroen C3 WRC, piange. Il britannico ha perso la seconda posizione a causa di un incidente. La sua Citroen C3 è scivolata in una gola e a nulla è valso l'aiuto del pubblico per riportare la C3 sulla strada in tempo utile, visto che Meeke ha perso 45 secondi e ha consentito a Dani Sordo (Hyundai) di conquistare il secondo gradino del podio.

IL GRUPPO Ai piedi del podio si posiziona il pilota Hyundai, Andreas Mikkelsen, quarto, a 19.2 secondi di ritardo dopo aver lottato con la sua i20 Coupè per tutto il weekend di gara con Meeke e con la star del weekend, Sebastien Loeb. A proposito del pluricampione francese. Da segnalare la sua splendida quinta posizione, un risultato eccellente se pensiamo che Loeb mancava dal WRC da oltre tre anni.

CLASSIFICA ASSOLUTA DOPO IL MESSICO