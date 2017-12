Autore:

Simone Dellisanti

IL RITORNO Sebatien Loeb torna nel mondiale WRC 2018 con la nuova Citroen C3 WRC 2018. Il nove volte campione del mondo ha già preso le misure alla Citroen in versione rally con alcune prove sia sull'asfalto sia su terreno sconnesso, scegliendo poi di correre i prossimi rally di Corsica, Messico e Spagna in veste di pilota ufficiale.

CON MEEKE Che sia l'inizio di un ritorno a tutto tondo nel mondiale rally? Intanto Loeb affiancherà il britannico Kris Meeke, che sarà il pilota titolare durante tutta la stagione 2018 con il compito di riportare al successo la C3 che l'anno scorso ha un po' disatteso le aspettative. Sarà invece la seconda guida, Craig Breen, a lasciare il posto al pluricampione correndo in soli 10 tappe.

LE DICHIARAZIONI "I pre-test stagionali sono andati molto bene. Tutti erano contenti e io in primis", ha dichiarato Sebastien Loeb. "E' bello tornare a correre su una WRC, le sensazioni di un'auto di questo tipo sono le più adrenaliniche che io abbia mai provato. Senza contare che sono in un team che conosco bene e in cui ho già vinto molto".

IN SCIOLTEZZA Sugli obbiettivi da raggiungere in queste tre gare Sebastien Loeb non si è voluto sbilanciare troppo: "Non ho aspettative, voglio solo divertirmi e aiutare la squadra".