Autore:

Simone Dellisanti

CARICO A MOLLA Kris Meeke, già pilota titolare del team Citroen Racing, è stato confermato come punta di diamante e main driver sulla Citroen C3 Racing anche per la prossima stagione del mondiale WRC 2018. Ecco le sue sensazioni sulla C3 in vista dell'inizio della prossima stagione. "Nella stagione appena conclusa abbiamo imparato molto sulla Citroen C3 WRC, abbiamo raccolto molte informazioni e dati importanti sulla macchina che ora vogliamo mettere subito in pratica nella prossima stagione del WRC".

NEXT SEASON Sulla stagione 2017, Meeke ha dichiarato: "Abbiamo fatto bene nonostante qualche momento difficile di troppo…Però abbiamo anche dimostrato che siamo in grado di fare molto bene e che abbiamo già un buon potenziale e un grande margine di crescita. Cercheremo di fare meglio nella prossima stagione del WRC e farò di tutto per arrivare ai punti nelle prime due gare del campionato a Monte Carlo e in Svezia."

IL TEAM "Sono contento di far parte del team Citroen Racing anche in questa stagione. Il mio obbiettivo è di fare bene e portare molti punti al team e, perché no, vincere in Finlandia o in Gran Bretagna, rally sui quali ho un po' più di esperienza".