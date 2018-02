Autore:

Simone Dellisanti

SECONDO POSTO MERITATO Quello appena concluso è stato un weekend fantastico per Craig Breen, pilota della Citroen C3 WRC e driver partecipante al WRC 2018. Il 23enne di casa Citroen ha ottenuto la sua migliore performance con la casa francese, nella sua carriera, grazie al secondo posto del Rally di Svezia.

SETTIMO CIELO "E' stata una grande prestazione, sono felicissimo", ha dichiarato Breen al termine dell'ultima Prova Speciale del rally di Svezia. "È stato un weekend incredibile. Mi è sempre piaciuto molto questo rally in passato, devo dire che sono davvero felice per essere stato in grado di essere competitivo per tutto il weekend di gara, senza fare errori. Pensavo che i rallies rapidi, come quello di Svezia, non fossero adatti a me, ma così non è stato. La Citroen C3 è stata fantastica e i ragazzi del team hanno lavorato sodo per permettermi di salire sul podio."