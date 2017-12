Autore:

Simone Dellisanti

TUTTO SU MEEKE Uno degli obiettivi di Citroën Total Abu Dhabi WRT per il 2018 è raggiungere il record di cento vittorie nel Campionato del mondo rally. Per conquistare i due successi (e magari non solo quelli) che mancano per centrare l’obiettivo, il team si affiderà a Kris Meeke, ormai in grado di imporsi in tutte le prove, come dimostrano i cinque rally vinti dal 2013 con i colori del Marchio. Quest’anno, per il ritorno ufficiale di Citroën nel WRC, il 38enne inglese ha regalato la sua prima vittoria alla Citroën C3 WRC già alla terza gara, su terra messicana, prima della brillante prova sull’asfalto corso. La seconda parte della stagione ha confermato le sue doti di leader, esaltate dalla seconda, indiscussa vittoria su fondo misto terra/asfalto della Catalogna.

IL GREGARIO Per portare al successo la Citroën C3 WRC, Kris sarà affiancato in dieci occasioni da Craig Breen, che ha mostrato grande regolarità nella sua prima stagione completa nel WRC,arrivando sei volte in quinta posizione. Debuttante nel 2016 nell’Abu Dhabi Total WRT con un terzo posto in Finlandia, l’irlandese ventisettenne sfrutterà l’esperienza maturata quest’anno per conquistare altri podi nel 2018.

OSPITE D'ONORE La stagione 2018 vedrà anche il grande ritorno con i colori Citroën della coppia Loeb-Elena, vincitrice di nove titoli mondiali piloti-copiloti (dal 2004 al 2012), otto titoli costruttori (dal 2003 al 2005 e dal 2008 al 2012) e settantotto vittorie. Sébastien Loeb, ritiratosi a tempo pieno dal WRC dalla fine del 2012, e presente solo in quattro occasioni nel 2013, con una puntata al Montecarlo 2015, guiderà la seconda Citroën C3 WRC ufficiale in Messico, Corsica e Spagna. Sarà l’occasione per rafforzare il suo palmarés in queste prove in cui vanta rispettivamente sei, quattro e otto successi, e di mettere la sua immensa esperienza al servizio della squadra.

LA RISERVA In qualche occasione anche Khalid Al Qassimi potrà disporre della terza Citroën C3 WRC, mentre Stéphane Lefebvre avrà il compito di promuovere la nuova Citroën C3 R5 nell’agguerrito contesto del WRC2.