SORELLA MINORE Non sarà la 24 Ore di Spa ma è comunque una delle gare più importanti del WEC, il Mondiale Endurance. Stiamo parlando della 6 ore di Spa che è tra gli appuntamenti più attesi dagli amanti del motorsport, una corsa che va in scena, come suggerito dal nome, sul circuito belga di Spa-Francorchamps.

ALONSO C'E' Un motivo in più per seguire la gara è la presenza del campione della F1, Fernando Alonso, che parteciperà alla corsa dietro al volante di una Toyota TS050. Il pilota asturiano ha già dimostrato di essere altamente competitivo nella serie endurance, strappando il miglior crono nelle prove libere.

GLI ORARI TV La 6 Ore di Spa potrà essere seguita in tv su Eurosport 1 dalle 18:15 alle 19:30 di Sabato. Tramite il sito e l’app del WEC (a 5.49€) potrete seguire la diretta di tutte le sessioni.

IL PROGRAMMA

Giovedì 3 Maggio

12:00-13:30 – Prove Libere 1

16:25-17:55 – Prove Libere 2

Venerdì 4 Maggio

11:00-12:00 – Prove Libere 3

15:00-15:25 – Qualifiche GTE-PRO e GTE-AM

15:35-16:00 – Qualifiche LMP1 e LMP2

Sabato 5 Maggio

13:26-19:30 – Gara