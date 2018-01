Autore:

Giulia Fermani

A.A.A. PILOTA UFFICIALE CERCASI Il Leone è la prima Casa a mettere in palio un volante da “ufficiale” per la stagione seguente. Peugeot Italia ha deciso di confermare per il 39° anno i propri trofei promozionali. Ricomincia, dunque, la ricerca di un pilota per Peugeot Competition, che nella stagione appena conclusa ha portato Damiano De Tommaso come pilota a bordo della 208 R2B.

4 SERIE Il regolamento completo del Peugeot Competition 2018 arriverà nelle prossime settimane ma da Peugeot fanno sapere che torneranno senza sostanziali differenze le tre serie della scorsa stagione. Il Top 208, legato ai 6 rally del CIR Junior e aperto alle Peugeot 208 R2B gommate Pirelli, il Rally 208 destinato alle Peugeot 208 R2B gommate Pirelli e Club, aperto a tutti i modelli Peugeot e legato ai rally del calendario Aci Sport 2018. Si aggiunge il Peugeot Competition Raceday, associato al Challenge Raceday Terra 2017-2018 attualmente in corso.