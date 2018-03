Autore:

Simone Dellisanti

IL RITORNO DELLA 308 Partita alla conquista dei circuiti nel 2017, la Peugeot 308 Racing Cup si è fatta notare in diversi campionati per le sue prestazioni e l’affidabilità. Nella sua seconda stagione, il trofeo monomarca « 308 Racing Cup » diventa una serie internazionale e correrà su 6 tracciati eccezionali. Il vincitore dell’edizione 2018 avrà in premio una ancor più potente Peugeot 308TCR con cui partecipare nel 2019 a gare internazionali che adottano il regolamento TCR. La 308 Racing Cup potenzia la sua dimensione europea e amplia i suoi orizzonti. Il calendario 2018 prevede 6 date: 4 in Francia, una in Belgio ed una in Spagna, tutte su circuiti tecnici e quasi leggendari. Le manche francesi della 308 Racing Cup (Nogaro, Digione, Magny-Cours, Paul Ricard) saranno organizzate nell’ambito del Campionato francese. La gara a Spa - Francorchamps si disputerà all’interno delle Spa Euroraces e, a Barcellona, la 308 Racing Cup parteciperà alla gara iniziale della Blancpain GT Endurance Series.

IL FORMAT Il programma di ogni evento: 3 ore di guida in pista che comprendono 1 ora di prove libere, 2 sessioni di qualificazioni da 30 minuti e 2 gare da 30 minuti. Si preannuncia una bella lotta tra i concorrenti sin dalla manche inaugurale del Campionato con la tradizionale Coppa di Pasqua di Nogaro questo week-end. Sono iscritti 22 piloti, tra cui: David Pouget (GPA Racing) e Nicolas Milan (Milan Compétition), che hanno vinto varie volte le formule promozionali Peugeot SPORT, Jimmy Clairet (Team Clairet Sport) e Julien Gilbert (Malti Compétition), seri pretendenti al titolo 2018. Tra i Junior, Gaëtan Paletou (JSB Compétition) e Florian Briché (JSB Compétition) tenteranno di lottare con Teddy Clairet, vincitore del titolo nel 2017, ma punteranno tutti alla vittoria finale. Nella categoria Gentlemen, Denis Gibaud (Milan Compétition) dovrà difendere il suo titolo di fronte a Christian Goure (Saintéloc Junior Team), Thierry Boyer (Team Clairet Sport) e Stéphane Ventaja (Team Clairet Sport). Da notare che il vincitore della 308 Racing Cup nel 2017, Julien Briché, questa stagione gareggerà con una Peugeot308TCR nel campioanto TCR Europa.