Autore:

Simone Dellisanti

LEONE DI MONTAGNA Andrea Palazzo è pronto per iniziare la sua avventura nel Campionato Italiano Velocità Montagna con la Peugeot 308 Racing Cup. Il pilota pugliese sarà al via della serie tricolore che compete sulle alture italiane nella categoria E1 1600 Turbo, curata dall'AC Racing.

IL DRIVER Palazzo, da inizio anno, ha dimostrato delle ottime performance e adesso ha voluto fare il salto di categoria sulla Peugeot 308, già apparsa sulle piste del campionato CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna)

BUONE SENSAZIONI Palazzo ha svolto nelle scorse settimane dei test in pista sulla Leonessa francese per prendere la giusta familiarità con la nuova vettura e ha espresso subito espresso delle buone sensazioni, seppur nella consapevolezza che occorre un opportuno adattamento alle competizioni in salita per un'auto che arriva direttamente dalle gare in circuito.